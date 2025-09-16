Gazze'de Açlık Felaketi: 428 Ölü, 650 Bin Çocuk Tehlikede

İsrail'in Gazze'de uyguladığı sistematik aç bırakma politikası yüzünden hastaneler yetersiz beslenme sonucu bir deri, bir kemik kalmış, ölümle pençeleşen çocuklarla dolup taşıyor. Açlık yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısında da sürekli artış yaşanıyor.

Açlık nedeniyle kaydedilen ölümlerde tehlike çanları çalıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle ölenlerin sayısı 146'sı çocuk, 428'e yükseldi.

Güneydeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi, yetersiz beslenme sorunu yaşayan ve tıbbi imkansızlıklar nedeniyle teşhisi konulamayan ve hatta tedavisi yapılamayan hastalıklarla mücadele eden çocuklarla dolu. Bu çocuklardan bazıları hem yiyecek hem de yatacak yatak bulamıyor ve kendilerine uzanacak bir yardım eli bekliyor.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinin verilerine göre, Gazze'de 650 bin çocuk yetersiz beslenme, açlık ve gıda kıtlığı nedeniyle ölüm riski altında.

Nasır Hastanesinde tedavi gören çocuklardan Kasım Zennun (7) ve Ercuvan ed-Duheyni (4) de ölüm riski altında olan çocuklardan.

Hastanede tedavi olacak yer yok

Kasım'ın annesi Hanan Zennun, oğlunun protein eksikliği çektiğini, Hartnup hastalığından (bağırsak ve böbreklerdeki taşıyıcı proteinlerin işlev bozukluğuna yol açan bir hastalık) muzdarip olduğunu, sürekli ishal olup kustuğunu kaydetti.

Oğlunun proteinli gıdalara ihtiyacı olduğunu anlatan anne, "Gazze'de normal insanlara bile yiyecek yok, yetersiz beslenenler ne bulup yesin. Bu çocuğun et yemesi lazım. Kasım'ın erkek kardeşi de böyle, kız kardeşi ise aynı hastalıktan öldü. Oğlumu da kaybetmek istemiyorum. Hastanede yatak bile yok, yerde yatıyor." dedi.

"Ölmesini mi bekliyorsunuz"

Ercuvan'n annesi Hanin Ebu Udvan ise kızının yetersiz beslenme sorunu yaşadığını, böbreklerinde sorun olduğunu, protein ve potasyum eksikliği çektiğini kaydetti.

Anne Ebu Udvan, "(Ercuvan) 4 yaşında yürümüyor, konuşmuyor, hiçbir ilerleme yok, sadece 5 kilo. Proteinli gıda yok, ilaç da yok. Hastanede 20 gün kalıyoruz sonra eve gidiyor 1 ay kalıp hastaneye geri dönüyoruz. Hiçbir ilerleme yok. Ölmesini mi bekliyorsunuz?" diyerek dünyaya sitem etti.

Açlıktan ölümler katlanarak arttı

Nasır Hastanesi Pediatri Bölümü Başkanı Doktor Ahmed el-Ferra ise açlıktan ölümlerin ağustos ve eylül aylarında katlanarak arttığını söyledi.

"Ağustos ayında açlık ve yetersiz beslenme kaynaklı ölümler tavan yaptı. Eylül ayında da en az ağustos kadar belki de daha yüksek ölümler görmeyi bekliyoruz." diyen Ferra, şöyle devam etti:

"Nasır Hastanesindeki yetersiz beslenme polikliniğinde sınır kapıları kapanmadan önce 20-30 yetersiz beslenme vakası görüyorduk şimdi bu sayı 120-140 vakaya kadar çıktı. Bunlardan 40'ı akut yetersiz beslenme sınıfına giriyor. Bu Gazze'de daha önce görülmemiş bir durum."

Giren yardımlar hem miktar bakımından az hem besin değeri düşük

Vakalarda yaşanan artışın sebebine ilişkin bilgi veren Ferra, şunları kaydetti:

"İlk olarak Gazze'ye giren yardım maddeleri, ihtiyacın sadece yüzde 10'unu karşılıyor. Yani 50 yardım tırı giriyor ama Gazze'ye günlük 600 tır girmesi lazım. İkincisi, bu yardımların adil bir şekilde dağıtılmaması ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmaması.

Üçüncüsü, giren yardımlar insanların ihtiyaçlarına göre değil İsrail'in keyfine göre belirleniyor. Yani protein değeri yüksek olan, süt ve süt ürünleri gibi ürünler girmiyor."

Yetersiz beslenme vakalarının ve hastanelerde hasta yoğunluğunun arttığını hatırlatan Ferra, "Hastalar yatak bulamıyor ve koridorlarda, merdiven başlarında yatıyor. Bazıları da hastane bahçesine kurduğumuz çadırlarda tedavi görüyor. Bu izdiham nedeniyle hastanede bir felaket yaşıyoruz." diyerek yaşadıkları sıkıntıyı dile getirdi.