Gazze'de Açlık Felaketi: 27 Yaşındaki Adil Hayatını Kaybetti

İsrail'in sınır kapılarını kapatıp yardım girişini kısıtlayarak kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde açlığın son kurbanlarından 27 yaşındaki Adil Fevzi Madi, hayatını kaybetmeden önce 15 kiloya kadar düştü.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde açlıktan can veren Adil'in bir deri bir kemik kalan vücudu son derece küçülmüş, karnı çökmüş, yüzü ise adeta dünya ile bağlantısı kalmamış "etten kemikten bir heykeli" andırıyordu.

Adil'in kuzeni İsmail Madi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adil'in hayatını kaybetmeden önce 50 kilodan 15 kiloya kadar düştüğünü söyledi.

"Sınır kapıları açık olsaydı ve tedavi imkanı bulunsaydı Adil bu duruma gelmezdi"

İsmail Madi, şunları söyledi:

"Yetersiz beslenme, sıkı abluka ve baskı nedeniyle sağlığı kötüleşti. Tedavi de edilemedi, ona yiyecek, ilaç ve temiz su sağlamaktan aciz kaldık.

Sınır kapıları açık olsaydı ve tedavi imkanı bulunsaydı Adil bu duruma gelmezdi. Kilo kaybediyordu ve tedavi imkanı, temiz içme suyu yoktu. Haykırışlarımıza cevap veren kimse de olmadı".

"Adil'in 27 yaşında, 15 kiloya düşeceğini hiç düşünmemiştik"

Kuzeninin yaşadıklarına dikkati çeken İsmail Madi, "Adil'in 27 yaşında, 15 kiloya düşeceğini ve bu hale geleceğini hiç düşünmemiştik." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), 29 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Gazze'de kıtlığın en kötü senaryosunun yaşandığını" duyurmuştu.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 90'ı çocuk en az 159 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 239 Filistinli hayatını kaybetti, 146 bin 894 kişi de yaralandı.