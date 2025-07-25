Gazze'de açlığın boyutlarını belgeleyen AA serbest habercileri yaşadıkları zorlukları anlattı (2)

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde açlığı silah olarak kullanmasını dünyaya duyuranlardan Anadolu Ajansı (AA) serbest habercisi Hani eş-Şair, açlığın tüm Gazzelileri olduğu gibi kendilerini de kuşattığını ve yaşam mücadelesine devam ettiklerini söyledi.

Gazze'deki insani durumu dünyaya duyurabilmek için bazı meslektaşlarıyla açlık grevine başlayan AA serbest çalışanı Hani eş-Şair, yaptığı açıklamada bölgede yaşanan sıkıntıları gözler önüne sererken meslektaşlarıyla birlikte yaşadığı zorlukları da anlattı.

Şair, İsrail'in bölgede uyguladığı soykırımın ikinci yılında da devam ettiğini belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkını öldürmekle kalmadığını; aynı zamanda açlığı da bir silah olarak kullandığını kaydeden Şair, "100'den fazla Filistinli açlık ve kötü beslenme sebebiyle yaşamını yitirdi." dedi.

Şair, İsrail'in Filistinlileri mahkum ettiği açlığın etkilerine ilişkin şunları aktardı:

" İsrail, aç bırakarak Filistin toplumunu parçalamayı planlıyor. Açlıkla vücutlarımızı, canlarımızı kaybettik. Arkadaşlarımızı ve akrabalarımızı kaybettik. Bunların haricinde şahsi olarak ise geçen mart ayındaki ateşkesin sonlandırılmasının ardından gelişen olaylardan bu yana en az 10 kilogram kaybettim."

İsrail'in, Gazze'ye gelen yardımların girişine engel olduğunu anımsatan Şair, "Ben, kardeşlerim ve ailem her gün bir parça ekmek bulabilmek için büyük uğraşlar veriyoruz. Açlığımızı birazcık da olsa tuzlu suyla bastırıyoruz." dedi.

"Bir gün içinde bir ekmek yeme imkanımız olduysa şanslıyız"

Şair, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Nasır Tıp Komleksi çevresinin normalde her türlü gıda ve ürünün bulunabileceği zengin bir merkez olduğunu ancak şimdi yenilmeye uygun bir parça ekmeği dahi bulmanın imkansız hale geldiğini söyledi.

Nadiren de olsa bazı yiyeceklerin bulunabildiği zaman da fiyatının fahiş olduğunu; bir kilo sebzenin fiyatının en az 10 dolara ulaştığını aktaran Şair, "Bir aile her gün bu kadar parayı nasıl verebilir?" diye konuştu.

Şair, "Çok düşük kalitede ürünler bulunabiliyor, un yok denecek kadar az keza su da aynı şekilde. Dolayısıyla bir şişe su ya da yağı elde etmek saatlerce günlerce sürebiliyor. Bir gün içinde bir ekmek yeme imkanımız olduysa gerçekten kendimizi şanslı addediyoruz. Bazı zamanlar bir ekmek yemeden günlerin geçtiğini üzüntüyle söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Bu durumun Filistinliler üzerindeki etkisinin oldukça zor olduğunu kaydeden Şair, insanların havaların ısındığı bu günlerde aç ve susuz; umutları tükenmiş şekilde yaşadıklarına; İsrail'in bu atmosferi kasıtlı ve sistematik olarak oluşturduğuna dikkati çekti.

"Gazeteciler olarak Filistin halkının maruz kaldığı her sıkıntıya maruz kalıyoruz"

Şair, gazeteci olarak yaşadıkları zorluklara değinerek, "Bizler de gazeteciler olarak Filistin halkının diğer fertleri gibi İsrail saldırılarında ölmek, bir ay içinde çok defa zorunlu olarak yer değiştirmek gibi her çeşit sıkıntıya maruz kalıyoruz. Ki bu zorunlu yer değiştirme bazen bir hafta içinde de olabiliyor." dedi.

Gazze Şeridi'nde fabrikalar, tarım alanları ve pek çok yerin yok edildiğini belirten Şair, bunların Filistin halkının bulunduğu yerin hemen yakınında sınırın diğer tarafında binlerce ton yardım yüklü tır bekletilirken yaşandığını vurguladı.

Şair, açlığın İsrail tarafından kullanılan en tehlikeli silahlardan biri olduğunu; İsrail'in, yardım taleplerine hiçbir şekilde yanıt vermediğini kaydetti.

Yiyeceğin yanı sıra ilaca da ulaşılamıyor

Gazze'de çocukların mama ve ilaç olmadan, hastaların Nasır Tıp Kompleksi'nde ilaç bulamadan beklediğini vurgulayan Şair, şöyle devam etti:

"İlk yardım görevlisi aç bırakılmış, gazeteci aç bırakılmış, mühendis, avukat, hasta, hemşire aç bırakılmış durumda. Filistin toplumunun tamamı açlığa mahkum edilmiş durumda. Hiç kimse bu durumdan muaf değil."

Çadırlarda yaşanan çevre krizi

Şair, gıdanın ve ağır şekildeki ilaç eksikliğinin yanı sıra çevre krizinin de yaşandığını; zorla yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadır kamplarında çevre sıkıntısı olduğunu aktardı.

"Bu kamplarda yaşamak ve hayatta kalmak oldukça zor. Filistinliler en ufak yaşam imkanlarından yoksun şekilde hayata tutunmaya çalışıyor. Kamplar tam bir mikrop alanlarına dönüşmüş durumda." diyen Şair, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 2 milyon Filistinli oldukça ağır bir açlık kriziyle karşı karşıya, maalesef kendilerine kulak veren kimse olmaksızın bu şartlarda hayatta kalmaya çalışıyorlar.

Bu savaşın yakın zamanda son bulmasını temenni ederim. Umarım yardımlar, eskiden olduğu gibi düzenli olarak girmeye başlar. Bölgeye ürünler tedarik edilir, bankalar açılır, iş yerleri faaliyete geçer."

"Diğer gazeteciler gibi çadırda yaşıyorum"

Şair, gazeteci olarak maruz kaldığı yaşam şartlarına ilişkin ise şunları paylaştı:

"Ben de diğer gazeteciler gibi kampta ve çadırda yaşıyorum. Burası bir kaldırım, bunu söylemekten utanmıyorum çekinmiyorum. Ben on kez yerimden edildim, her defasında yeni bir çadırda kalmak durumunda kaldım. Çünkü daha önce kaldığım çadır artık kullanılamaz hale geldi ya da eskidi. Ailemle bulunduğumuz yerler de farklı onlar bir çadırda ben başka bir çadırdayım."

Filistinli gazeteci, şu anda kendisinin ve ailesinin en büyük hedefinin bir lokma yiyecek, ekmeklerini kazanmak olduğunu kaydetti.

Bankaların neredeyse çalışmadığını, eldeki paranın da yükselen fiyatlar karşısında bir öneminin kalmadığını söyleyen Şair, para tutmanın makul olmadığını aktardı.

Şair ayrıca bazı banka şubelerinin ise 1000 şekel için 500 şekel gibi fahiş fiyatlarla komisyon aldıklarını bunun da yaşadıkları sorunlardan biri olduğu sözlerine ekledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 232 gazeteci hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı'nın (AA), abluka altındaki Gazze Şeridi'nde serbest habercisi olarak görev yapan kameramanı Muntasır es-Savvaf, 12 Aralık 2023'te gerçekleştirilen İsrail hava saldırısında; AA serbest kameramanı Said Ebu Nebhan da 2025'te 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde İsrail ordusunun uzun namlulu silahla hedef aldığı saldırıda hayatını kaybetmişti.