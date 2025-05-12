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Gazze'de ABD-İsrail Çifte Vatandaşı Esir Asker Serbest Bırakıldı

Gazze'de ABD-İsrail Çifte Vatandaşı Esir Asker Serbest Bırakıldı
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Hamas, ABD ile yaptığı müzakereler sonucunda, ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ı serbest bıraktı. Esir asker, Gazze'deki Kızılhaç ekiplerine teslim edilerek, sağlık kontrolü için İsrail'e getirileceği bildirildi.

Gazze'deki ABD- İsrail çifte vatandaşı esir asker, serbest bırakıldı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ABD yönetimiyle yaptığı doğrudan görüşmeler çerçevesinde ABD- İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ı serbest bıraktığını duyurdu.

Alexander'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildiği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, Alexander'ı teslim alan Kızılhaç heyetine ait araçların Han Yunus'tan ayrılırken görüntülerini yayımladı.

Kızılhaç ekipleri tarafından teslim alınan esir asker Alexander, Gazze sınırındaki Reim bölgesine getirilecek.

KAN, Alexander'ı Reim'de, ABD'den Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler ve ailesi ile birlikte İsrail Başbakanlık Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch'in karşılayacağını bildirdi.

Daha sonra, Tel Aviv Ichilov Hastanesinde sağlık kontrolünden geçecek olan esirin, annesi Yael Alexander'ın bildirdiği üzere, sağlığının elvermesi durumunda ABD Başkanı Trump ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmek üzere Katar'a gitmesi bekleniyor.

Hamas, ABD-İsrail çifte vatandaşı esiri serbest bırakacağını açıklamıştı

Hamas, ABD ile yürütülen doğrudan müzakereler kapsamında Gazze'deki ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ın serbest bırakılacağını duyurmuştu.

Bunun, "ateşkesin sağlanması, Gazze'ye girişlerin açılması, insani yardımların girişinin sağlanması için ilk adım niteliğinde" olduğu ifade edilmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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