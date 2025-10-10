Gazze'de 8 Filistinlinin Cenazesi Enkaz Altından Çıkarıldı

İsrail'in 2 yıl boyunca bombaladığı Gazze Şeridi'nde enkaz altından 8 Filistinlinin cenazesine ulaşıldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, Gazze Şeridi'nde İsrail'in daha önce saldırılar düzenlediği yerlerdeki enkazdan bazı Filistinlilerin cansız bedenlerinin çıkarıldığı belirtildi.

Gazze kentinin birkaç bölgesinde yapılan arama kurtarma çalışmalarında 7 kişinin naaşına ulaşıldığı aktarılan haberde, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de bir kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in çekildiği yerlere dönüş için uyarı

Bu arada Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun konuşlandığı bölgelere ve sınıra yakın noktalara dönüş yapma konusunda uyarıda bulundu.

İsrail ordusunun resmi olarak çekildiğini duyurmadıkları sürece vatandaşların söz konusu bölgelere dönmemeleri çağrısını yapan Basal, "Bu uyarıya uymamanız halinde hayatınızı tehlikeye atmış olursunuz." ifadelerini kullandı.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin dün akşamki toplantısında anlaşmayı onaylamasının ardından Gazze Şeridi'nde ateşkes devreye girdi.

Times Of Israel gazetesinde çıkan haberde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki bazı bölgelerde kısmi çekilmeyi topçu ateşi ve hava saldırısı eşliğinde yaptığı belirtilmişti.

Haberde ayrıca, İsrail ordusunun Gazze'deki kısmi çekilmesinin saat 12'de tamamlanmasının beklendiği ifade edilmişti.