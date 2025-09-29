Gazze'de 7 Yaşındaki Kız Çocuğu Açlıkla Mücadele Ediyor

İsrail'in soykırım ve açlık politikası yürüttüğü Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme sonucu 20 kilodan 12 kiloya düşen 7 yaşındaki kız çocuğu artık yürüyemiyor.

İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze'de, bir lokma ekmek ve bir şişe suya ulaşmak dahi zor bir hayale dönüşmüş durumda. Filistinli çocukların bedenleri açlıktan iskelete dönüşüyor ancak medyada yer alan görüntüler bile İsrail'i ablukayı kaldırıp yardımların girişine izin vermeye ikna edemiyor.

İsrail'in yaklaşık iki yıldır Gazze'de yürüttüğü soykırım ve açlık politikası 7 yaşındaki May Ebu Arar'ı Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde zayıf ve bitkin bedeniyle yatağa mahkum etti.

İsrail'in Gazze'ye gıda ve ilaç girişini engellenmesi May'in kötü beslenmesine yol açtı. Saçları dökülen, 20 kilodan 12 kiloya düşen küçük kızın zayıf bedeni artık onu taşıyamadığı için yürüyemez hale geldi.

Gazzeli küçük kız sadece açlıkla mücadele etmedi, aynı zamanda ailesiyle defalarca zorla yerinden edildi. Gazze'deki Rantisi Çocuk Hastanesi'nde tedavi altındayken İsrail'in kente saldırıları nedeniyle ailesi onu Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne nakletmek zorunda kaldı.

"Kızım İsrail saldırılarından önce 20 kiloydu, gül gibi sağlıklı bir çocuktu"

Gazzeli küçük kızın annesi Nadya Ebu Arar, kızının İsrail saldırılarından önce hiçbir hastalığı olmadığını ancak Tel Aviv'in sınır kapılarını kapatması ve gıda, ilaç girişini engellemesinin sağlık durumunu kötüleştirdiğini söyledi.

Ebu Arar, "Kızım saldırılardan önce 20 kiloydu, gül gibi sağlıklı bir çocuktu. Şimdi ise kötü beslenme yüzünden yalnızca 12 kilo." dedi.

Kızının durumunun her geçen gün kötüleştiğini, gıda ve ilaç eksikliğinin devam ettiğini vurgulayan anne, ailenin hayatta kalmasının hayır kurumlarının sağladığı yiyecek ve suya, bazen de bulunabilirse süt tozuna bağlı olduğunu kaydetti.

"Yardım olmadığında yiyecek bulamıyoruz ve aç uyuyoruz." diye konuşan Ebu Arar, kızının hayatını kaybetmesinden korktuğunu, tedavi için sağlık sisteminin çöktüğü Gazze'den yurt dışına çıkarılmasını umut ettiğini aktardı.

"Küçük kızın durumu Gazze'de çöken sağlık sisteminin yansıması"

Nasır Hastanesi'nde çocuk bölümünde görevli doktor Ahed Halef, küçük May'in yetersiz beslenme sonucu sağlığının kötüye gittiğini söyledi.

Gazze'de gerekli temel ilaçların bulunmaması ve tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle küçük kıza kısmi tedavi uygulanabildiğini belirten Halef kötü beslenmenin May'in durumunu daha da kötüleştirdiğini belirtti.

Halef, "May, ayaklarda şişlik, kanda protein eksikliği, kas ve deri altı yağ tabakalarının eksikliği nedeniyle hareket kabiliyeti kaybı, ülser ve saç dökülmesi gibi sorunlar yaşıyor." dedi.

Gazze'de çocukların sağlıklı gelişimi için hayati öneme sahip sebze ve meyvenin bulunmadığını vurgulayan Halef, May'in durumunun "İsrail'in soykırımı ve ablukası sonucu Gazze'de çöken sağlık sisteminin bir yansıması" olduğunu ifade etti.