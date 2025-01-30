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Gazze'de 500.000 Filistinli Evlerine Döndü

Gazze'de 500.000 Filistinli Evlerine Döndü
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Son 72 saat içerisinde 500.000'den fazla yerinden edilmiş Filistinli, Gazze Şeridi'nin kuzeyine geri dönüş yaptı. İsrail'in ateşkes anlaşmasının ardından geri dönüşler başladı. Olaylar devam ederken, ölü sayısı 47.417'ye ulaştı.

GAZZE, 30 Ocak (Xinhua) -- Son 72 saat içinde 500.000'den fazla yerinden edilmiş Filistinli Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki evlerine geri döndü.

Hamas'a bağlı medya ofisi çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Son 72 saat içinde 500.000'den fazla yerinden edilmiş Filistinli, güney ve orta vilayetlerden El-Rashid ve Salah El-Din yolları üzerinden Gazze'nin kuzey vilayetlerine geri döndü" ifadelerine yer verdi.

İsrail, Hamas ile 15 aydır süren çatışmalara ara veren ateşkes anlaşmasının ardından, pazartesi günü yerinden edilmiş insanların Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmesine izin vermeye başladı.

Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, perşembe günü üç İsrailli esiri serbest bırakacağını açıkladı. İsrail devlet radyosu ise İsrail'in 110 Filistinli mahkumu salıverileceğini bildirdi.

Gazze'deki sağlık yetkilileri, son 24 saat içinde hastanelere 59'u enkazdan çıkarılan, 2'si yaralanarak ölen ve 2'si de yeni hayatını kaybetmiş 63 kişinin cansız bedeninin getirildiğini açıkladı. Yetkililer, 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam ölü sayısının 47.417'ye, yaralı sayısının ise 111.571'e ulaştığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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