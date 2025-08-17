Gazze'de 40 Binden Fazla Bebek Açlık Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in Gazze halkını aç bırakıp yavaş bir ölüme mahkum ettiğini belirterek, 40 binden fazla bir yaş altı bebeğin ciddi beslenme yetersizliği nedeniyle hayatını yitirme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 1,2 milyondan fazlası çocuk 2,4 milyonluk bir halka karşı sistematik şekilde aç bırakma ve yavaşça öldürme politikasıyla "tam teşekküllü bir soykırım" uyguladığı ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde 40 binden fazla bir yaş altı bebeğin ciddi beslenme yetersizliği nedeniyle hayatını yitirme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

100 binden fazla çocuk ve hasta, yetersiz beslenme nedeniyle risk altında

Her gün başta çocuklar ve hastalar olmak üzere insanların açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını kaybettiğine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"100 binden fazla çocuk ve hasta, ciddi beslenme yetersizliği nedeniyle geniş çaplı bir insani felaketin eşiğinde bulunuyor. İsrail bebek maması, besin takviyeleri, dondurulmuş et ve balık, peynir ve süt ürünleri ile çeşitli meyve ve sebzelerin Gazze'ye girişini engelliyor. İzin verilen sınırlı miktardaki yardımlar ise çoğunlukla çalınıp yağmalanıyor veya güvenli şekilde dağıtılamıyor."

Gazze'de "ölüm mühendisliği" uygulanıyor

İsrail'in Gazze'de yaptıklarının bir "ölüm mühendisliği" olduğu, tüm bunlardan ABD'nin ve onları destekleyen ülkelerin tamamının hukuki ve insani sorumluğu bulunduğu vurgulandı.

Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler kurumlarına "Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması, sınır kapılarının açılması ve ablukanın kaldırılması için İsrail'e etkin ve gerçekçi baskı yapılması" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Gazze'de 680 günü aşkın süredir devam eden saldırı ve abluka modern çağın en şiddetli soykırım ve insanlığa karşı suç örneklerinden biridir." ifadelerine yer verildi.