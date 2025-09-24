Haberler

Gazze'de 4 Bin Çocuk Ampute Oldu

Birleşmiş Milletler, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana ampute edilen çocuk sayısının 4 bini geçtiğini açıkladı. Genel Komiser Lazzarini, acil ateşkes çağrısında bulunarak, çocukların gelecekte travmalardan etkilenmemesi için duruma dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 4 bin çocuğun ampute edildiğini ve Gazze'nin şu anda nüfusuna oranla dünyada en fazla çocuğun ampute edildiği yer olduğunu vurguladı.

Lazzarini, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin geceden bu yana en zor günlerinden birini yaşadığını ve çok sayıda çocuğun İsrail saldırılarında öldüğünü veya yaralandığını belirtti.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 4 bin çocuğun ampute edildiğinin tahmin edildiğini aktaran Lazzarini, Gazze'nin nüfusuna oranla dünyada en fazla ampute çocuk sayısına sahip olduğuna dikkati çekti.

Lazzarini, Gazze'de ateşkes çağrısı yaparak, "Bu durum (İsrail'in Gazze'ye saldırıları) ne kadar uzun sürerse, çocuklar, gelecek nesiller boyunca devam eden ve giderek derinleşen travmalarının etkisi altında kalacaktır. Başkaları için olmasa bile, en azından çocuklar için ateşkes." ifadelerini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda Gazze Şeridi'nde çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 65 bin 419 Filistinli hayatını kaybetti, 167 bin 160 kişi de yaralandı.

