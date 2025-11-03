Haberler

Gazze'de 3 Yaş Altı Çocuklar İçin Telafi Aşılama Kampanyası Başlatıldı

Güncelleme:
Filistin Sağlık Bakanlığı, 9 Kasım 2025'te başlayacak telafi aşılaması kampanyası ile Gazze'deki 3 yaş altı çocukların eksik aşı dozlarını tamamlamayı hedefliyor. Kampanya, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşların desteğiyle gerçekleştirilecek.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 3 yaş altı çocuklar için telafi aşılama kampanyası başlatıldığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasına göre aşı kampanyası, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Filistin Kızılayı, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) desteğiyle yürütülecek

Aşı kampanyası, 9 Kasım 2025 Pazar günü başlayacak ve her biri arasında birer ay bulunan üç aşamada toplam 10 gün sürecek.

Kampanyanın Gazze Şeridi'nin tüm kentlerinde Bakanlığa bağlı merkezlerin yanı sıra UNRWA, Filistin Kızılayı ve uluslararası kuruluşların desteğiyle faaliyet gösteren toplam 150 sağlık merkezinde yürütüleceği belirtildi.

Gazze halkına, sağlık ekipleriyle işbirliği yapmaları ve çocuklarını eksik aşı dozlarını tamamlamak üzere belirlenen merkezlere getirmeleri çağrısı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aşı, çocukların hayatını tehdit eden salgın ve hastalıklara karşı ilk ve son savunma hattıdır. Önlem tedavi etmekten daha iyidir. Çocuklarımızı birlikte koruyalım."

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
