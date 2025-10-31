Gazze'de 20.000 Patlamamış Bomba ve Füze Bulundu

GAZZE, 31 Ekim (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nde yaklaşık 20.000 patlamamış bomba ve füzenin bulunduğu tahmin ediliyor.

Çatışma ihlallerini izleyen bağımsız sivil kuruluş olan Gazze İnsan Hakları Merkezi, ekim ortası itibarıyla konut ve hayati öneme sahip altyapıların yıkımından oluşan moloz miktarının 65-70 milyon tona ulaştığını ve bunların yaklaşık 71.000 tonunu patlayıcı maddeler ile savaş kalıntılarının oluşturduğunu bildirdi.