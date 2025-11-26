Gazze'de 15 Filistinli Esirin Naaşı Teslim Alındı
Gazze Sağlık Bakanlığı, ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde İsrail'den 15 Filistinli esirin naaşının teslim alındığını duyurdu. Şu ana kadar İsrail tarafından toplam 345 Filistinli esirin naaşı teslim edildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail'den 15 Filistinli esirin daha naaşının teslim alındığını bildirdi.
Bakanlığın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'den Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ekipleri aracılığıyla 15 Filistinli esirin cenazesinin teslim alındığı belirtildi.
İsrail'in bugüne kadar 345 Filistinli esirin naaşını teslim ettiği, bunlardan 99'unun kimlikleri tespit edilerek yakınlarına teslim edildiği aktarıldı.
Gazze'deki yetkililer, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında teslim alınan cenazelerde işkence izlerinin tespit edildiğini açıklamıştı.