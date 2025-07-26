Gazze'de 100 Binden Fazla Çocuk Toplu Ölüm Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail'in "soykırım ve aç bırakma" politikası nedeniyle bebek maması ve besin takviyelerinin tükenmesinin, 100 binden fazla çocuğu toplu ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını belirtti.

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "40 bini 1 yaş altı bebek olmak üzere 2 yaşın altındaki 100 binden fazla çocuk, gelecek birkaç gün içinde toplu ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Bu durum, bebek maması ve besin takviyelerinin tamamen tükenmesi, sınır kapılarının kapalı kalması ve en temel insani ihtiyaçların dahi girişine izin verilmemesinin sonucu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Anneleri tarafından günlerdir bebek maması yerine suyla beslenen bebeklere karşı yavaş yavaş işlenen kasıtlı bir katliamla karşı karşıya" olunduğu vurgulandı.

Hastaneler ve sağlık merkezlerinin son dönemde her gün hayatı tehdit eden akut yetersiz beslenme vakalarına tanık olduğu aktarılan açıklamada, sağlık sektörünün neredeyse çökmesi, sağlık ve gıda kaynaklarının eksikliği nedeniyle bu vakalara tedavi imkanı sağlanamadığı ifade edildi.

"Bebek maması ve besin takviyelerinin derhal Gazze Şeridi'ne ulaştırılması ve sınır kapılarının hiçbir ön koşul olmaksızın hemen açılması" çağrısında bulunulan açıklamada, İsrail'in Gazze'de işlediği "katliamın durdurulması" ve "tam anlamıyla bir suç olan ablukanın kırılması" için uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi istendi.