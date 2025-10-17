Haberler

Gazze'de 1 Milyondan Fazla Kadın ve Kız Çocuğunun Acil Yardıma İhtiyacı Var

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Cenevre Ofisi Direktörü Sofia Calltorp, Gazze'de kadınlar ve kız çocuklarının gıda yardımına acil ihtiyaç duyduğunu, ateşkes sürecinin ise güvenli bir yaşam için fırsat sunduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Cenevre Ofisi Direktörü Sofia Calltorp, Gazze'de 1 milyondan fazla kadın ve kız çocuğunun gıda yardımına, yaklaşık 250 bininin ise acil beslenme desteğine ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Calltorp, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de son 2 yılda saatte yaklaşık iki kadın ve kız çocuğunun öldürüldüğünü hatırlatan Calltorp, bu sayının, saldırıların boyutunu açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Calltorp, "Gazze'deki kadınlar ve kız çocuklarının ihtiyaçları her zamankinden daha yüksek. 1 milyondan fazla kadın ve kız çocuğunun gıda yardımına, yaklaşık 250 bininin de acil beslenme desteğine ihtiyacı var." dedi.

Gazze'de başlayan ateşkes sürecinin hızlı teslimat yapmak ve kıtlığı durdurmak için bir fırsat olduğunu vurgulayan Calltorp, Gazze'deki kadınların çoğunun, İsrail saldırıları sırasında en az 4 kez yer değiştirdiklerini anımsattı.

Calltorp, "Bu ateşkes, güvenli bir yer bulmak ve yeniden inşa etmek için kaçmayı bırakmaları için ilk fırsat. Bildiğimiz gibi kış geliyor ve bugün Gazze'de hala çok sayıda kadının barınağı yok. Her 7 aileden 1'i artık bir kadın tarafından yönetiliyor. Bu kadınların, çocuklarını besleyebilmek, sağlık hizmetlerine erişebilmek, geçim kaynaklarını yeniden inşa edebilmek ve her şeylerini kaybettikten sonra biraz istikrar sağlayabilmek için kendilerine doğrudan ulaşan yardıma ihtiyaçları var." ifadelerini kullandı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 2 yıl süren saldırılarında 67 bin 967 Filistinli yaşamını yitirdi, 170 bin 179 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
Bomba iddia: AK Parti, kendilerine gelmek isteyen iki belediye başkanına kapıyı kapattı

AK Parti, iki belediye başkanına kapıyı kapattı: Sizi istemiyoruz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Memur maaşında bir kaleme zam geldi! İşte yeni yılda ödenecek tutar
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Yanlış duymadınız! Yamal artık imza atamayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrikalılara Nazım Hikmet'in dizeleriyle seslendi

Erdoğan, Afrikalılara Nazım Hikmet'in dizeleriyle seslendi
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler! Düğünlere ve lokantalara vereceklerdi

Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler
AK Parti'nin yeni ekonomi paketinin ayrıntıları: Borçlanma oranı, prim desteği, emlak vergisi…

AK Parti'nin hazırladığı yeni paketin detayları belli oldu
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Genç kadın, işe giderken tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı

Genç kadın, işe giderken tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.