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Gazze Ateşkes Görüşmeleri Son Aşamada, İsrail Ordusu, Philadelphi Koridorundan Çekilmek İçin Hazırlıklara Başladı

Gazze Ateşkes Görüşmeleri Son Aşamada, İsrail Ordusu, Philadelphi Koridorundan Çekilmek İçin Hazırlıklara Başladı
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İsrail ordusu, Gazze-Mısır sınırı boyunca uzanan Philadelphi Koridoru'ndan çekilmek için hazırlıklara başladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Hamas'la yapılacak bir esir takası anlaşmasının "saatler ya da günler" içinde sonuçlanabileceğini bildirdi.

(ANKARA) - İsrail ordusu, Gazze-Mısır sınırı boyunca uzanan Philadelphi Koridoru'ndan çekilmek için hazırlıklara başladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Hamas'la yapılacak bir esir takası anlaşmasının "saatler ya da günler" içinde sonuçlanabileceğini bildirdi.

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın haberine göre, İsrail ordusu, Gazze-Mısır sınırı boyunca uzanan Philadelphi Koridoru'ndan çekilmek için hazırlıklara başladı. Merakla beklenen rehine-tutuklu takası anlaşmasının da tamamlanmasını bekleniyor.

Haberde, "Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmeye başlamasıyla Gazze Şeridi'nden kademeli olarak çekilmeye hazırlık amacıyla İsrail ordusunun Güney Komutanlığı'nda son 24 saat içinde toplantılar ve durum değerlendirmeleri yapıldı" denildi. İsmi açıklanmayan bir güvenlik kaynağına atıfta bulunan haberde, "İsrail ordusu anlaşmanın imzalanmasından kısa bir süre sonra Refah sınır kapısının Filistin tarafından çekilmeye hazırlanıyor" ifadeleri kullanıldı.

Netanyahu: "Kaçırılanların tamamının iade edilmesi koşuluyla uzun süreli bir ateşkese hazırız"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün yaptığı açıklamada, Hamas'la yapılacak bir esir takası anlaşmasının "günler ya da saatler" içinde sonuçlanabileceğini açıkladı. Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin aileleriyle bir araya geldiği toplantıda konuşan Netanyahu, "kaçırılanların tamamının iade edilmesi koşuluyla uzun süreli bir ateşkese hazır olduğunu" söyledi.

Netanyahu, "Bu günler ya da saatler meselesi. Hamas'ın yanıtını bekliyoruz, ardından hemen başlayabiliriz" dedi. Ateşkes görüşmelerinde ilerlemenin Hamas'ın yanıtına bağlı olduğunu yineleyen Netanyahu, "Hamas, henüz yanıt vermedi. Sahada dolaşan her şey sadece spekülasyondan ibaret. ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta göreve başladığında oyunun kuralları dramatik bir şekilde değişecek" diye konuştu.

Netanyahu, ayrıca "ateşkesin herhangi bir şekilde ihlal edilmesi halinde daha önce görülmemiş türden bir savaş içeren sert ve güçlü bir karşılık verileceği" uyarısında bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Netanyahu'nun koalisyonu içinden gelen muhalefete rağmen, önerilen anlaşmanın geçmesi halinde hükümetin çoğu tarafından destekleneceğini bildirdi.

Blinken, savaş sonrası Gazze planını açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de dün Washington'daki Atlantik Konseyi düşünce kuruluşunda yaptığı açıklamada, savaş sonrası Gazze'de istikrarın sağlanması için bölgede uluslararası güvenlik güçlerinin ve geçici Birleşmiş Milletler (BM) başkanlığının olmasını önerdi, İsrail'in de "bir Filistin Devletine giden yol üzerinde anlaşması gerektiğini" kaydetti.

Blinken, "İsrail hükümetine uzun zamandır Hamas'ın sadece askeri bir kampanyayla yenilemeyeceğini söylüyoruz. Açık bir alternatif, çatışma sonrası bir plan ve Filistinliler için güvenilir bir siyasi ufuk olmadan Hamas ya da onun kadar iğrenç ve tehlikeli bir şey, yeniden büyüyecektir" dedi.

Antony Blinken, savaşın başından bu yana yaptığı çağrılar doğrultusunda Gazze'nin, şu anda Batı Şeria'nın kısmi kontrolünü elinde tutan ve İsrail tarafından defalarca zayıflatılan Filistin Yönetimi'nin kontrolü altında olması gerektiğini vurguladı.

Çok sayıda ülkenin savaş sonrası Gazze'ye güvenlik güçlerini göndermeyi teklif ettiğini söyleyen Blinken, "Geçici Güvenlik Misyonu'nun, hem yabancı kolluk kuvvetlerini hem de 'incelemeler sonucu seçilmiş Filistinli personelleri" içereceğini belirtti.

Blinken, "Filistin Yönetimi'nin, uluslararası ortakları Gazze'de bankacılık, su, enerji, sağlık gibi kilit sivil sektörlerden sorumlu geçici bir yönetimin kurulmasına ve yürütülmesine yardımcı olmaya davet etmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Üst düzey bir BM yetkilisinin, BM Güvenlik Konseyi kararıyla güvence altına alınacak bu çabayı denetleyeceğini söyleyen Blinken, "Geçici yönetim, Gazze'den Filistinlileri ve Gazze'deki topluluklarla anlamlı istişareler sonucunda seçilen Filistin Yönetimi temsilcilerini içerecektir" dedi. Blinken, Geçici Yönetimin, "mümkün olan en kısa sürede sorumluluğu tamamen reforme edilmiş bir Filistin Yönetimi'ne devredeceğini" de belirtti.

Netanyahu uzun zamandır bir Filistin devleti fikrine karşı çıkıyor ve müttefikleri de devlet kurma çabalarının yeniden gündeme gelmesini İsrail tarihinin en ölümcül saldırısı olan 7 Ekim 2023 saldırısı için bir ödül olarak nitelendiriyor. Blinken, bu argümanı reddederek, "Hamas'ı ödüllendirmek bir yana, siyasi bir ufku kabul etmek onun nihilist ölüm ve yıkım gündemine karşı nihai bir azarlama olacaktır" diye konuştu.

Filistin yanlısı protestocular tarafından defalarca sözü kesilen Blinken, çatışma sırasındaki eylemleri nedeniyle İsrail'i eleştirdi ve "İsrail hükümeti Hamas'a karşı tek geçerli alternatif olan Filistin Yönetimi'nin kapasitesini ve meşruiyetini sistematik olarak baltalamıştır" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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