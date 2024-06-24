Gazze Ambulans ve Acil Durum Müdürü'nün İsrail'in saldırısında öldürülmesi protesto edildi

İsrail'in Gazze kentindeki bir sağlık merkezine düzenlediği saldırıda Gazze Ambulans ve Acil Durum Müdürü Hani el-Cafaravi'nin hayatını kaybetmesi Deyr el-Belah kentinde protesto edildi.

Aksa Şehitleri Hastanesi önünde toplanan çok sayıda sağlık çalışanı, Cafaravi için kılınan gıyabi cenaze namazının ardından pankart açarak çalışma arkadaşlarını andı.

Gıyabi cenaze namazı ve protestonun ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Gazze Şeridi İlk Yardım Ulusal Komitesi Başkanı İyad Zakkut, vurulan sağlık merkezinin yıllar önce kurulduğunu ve Gazze kentinde on binlerce insana hizmet verdiğini belirtti.

"İşgalci, burasının bir sağlık merkezi olduğunu, içindekilerin kimler olduğunu ve burada bulunan insanların insani görevlerini yerine getirdiği çok iyi biliyordu." diyen Zakkut, saldırının kasıtlı gerçekleştirildiğine vurgu yaptı.

Zakkut, söz konusu saldırıların kendilerini insani görevlerini yerine getirmekten alıkoyamayacağını ifade etti.

Sağlık sektörüne yönelik işlenen ihlallere de değinen Zakkut, ilk günden itibaren çok sayıda ambulansın ve ilk yardım görevlisinin hedef alındığını, başta Şifa Hastanesi olmak üzere çok sayıda hastanenin hizmet dışı bırakıldığını ve sağlık sektörünün tüm dünyanın gözü önünde çökertildiğini dile getirdi.

Uluslararası topluma da seslenen Zakkut, "Dünyadan sorumluluğunu yerine getirmesini ve İsrail'in sağlık sektörü ve sağlık çalışanlarına karşı işlediği suçlar karşısında eli kolu bağlı durmamasını istiyoruz." dedi.

Gazze Ambulans ve Acil Durum Müdürü Hani el-Cafaravi dün gece yarısı, İsrail savaş uçaklarının Gazze'de bir sağlık merkezine düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmişti.