Gazze Ablukasını Kırma Platformu, Gazze'ye gidecek filoya ilişkin basın toplantısı düzenledi

Filistin'e Özgürlük Gazze Ablukasını Kırma Platformu, Avrupa ülkelerinden Gazze'ye doğru yola çıkacak olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Özgürlük Filosu'na ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi.

Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nde yapılan basın toplantısında konuşan Platform Başkanı Selman Esmerer, Gazze'de başta çocuklar, kadınlar ve yaşlılar olmak üzere şehit ve yaralı sayısının 100 binleri geçtiğini, Gazze'ye un, su, ekmek ve yemek girmesine izin vermeyen rejimin, katliama devam ettiğini söyledi.

Gazze'de son dönemde gerçekleşen açlık ölümlerine dikkati çeken Esmerer, "Abluka, açlık var ve açıklanan Birleşmiş Milletler raporlarına göre açlığın neden olacağı toplu ölümler kapımızda. Gazze'de şu an kıtlığın en kötü senaryosu yaşanıyor. Tankla, silahla, bombayla yapmak istediğine ulaşamayan İsrail, şimdi de utanç verici abluka aracılığıyla açlık katliamı, sağlık sistemini hedef alarak da tıbbi katliam yapıyor." dedi.

Esmerer, ana hedeflerinin, Gazze'ye uygulanan yasa dışı ambargoyu kırmak olduğunu kaydederek, "Gazze'ye ulaşmak ve soykırıma son vermek için tüm duyarlı taraflar ve birçok ülkeyle yürütülen görüşmeler neticesinde, birçok farklı ülkeden yola çıkacak bir deniz filosu hazırlayıp, Gazze'de yürütülen ambargoyu kırmak için 'Bismillah' diyeceğiz. Bu hazırlık, tüm halkımızın desteğiyle başlamış ve her çevreden, her siyasi görüşten büyük bir destekle yürütülmektedir." ifadesini kullandı.

Ülkelerdeki organizasyon tarafları ve Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen istişareler sonucunda, deniz yolu vasıtasıyla ambargoyu kırma çalışmalarının, Gazze Ablukasını Kırma Platformu adı altında birleştirildiğini belirten Esmerer, şunları söyledi:

"Hazırlanan uluslararası filo, Sumud çalışmasını da desteklemektedir. Küresel Sumud Filosu, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, dünyanın çeşitli limanlarından yola çıkacak yüzlerce gemiyi kapsamaktadır. Bizler Gazze'de Ablukayı Kırma Platformu olarak, Sumud Filosu'nun her konuda destekleyicisi olduğumuzu, bu vesileyle bu ve bundan sonra düzenlenecek tüm kampanyalara katkı sağlayacağımızı ilan ediyoruz."

Sumud Filosu'nun, birden fazla limandan yola çıkacağını aktaran Esmerer, "Liman bilgilerinin son ana kadar paylaşılmamasına dikkat edilecektir. Gemilerimize birçok ülkeden parlamenterler, sanatçılar, akademisyenler, aktivistler, gazeteciler olmak üzere çok geniş bir katılım sağlanacaktır. Yola çıkacak olan gemi filosu sadece insani yardım, gıda ve ilaç yükü taşıyan, hedefi ambargoyu kırmak olan insani ve vicdani bir harekettir. Gemilerimizin filo adı 'Necmettin Erbakan Özgürlük Filosu' olarak belirlenmiştir." diye konuştu.