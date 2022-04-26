Gazprom, Polonya'ya doğal gaz sevkiyatını durdurduğunu "teyit" etmedi
- Güncelleme:
Rus enerji şirketi Gazprom'un Temsilcisi Sergey Kupriyanov, "Polonya'ya doğal gaz sevkiyatını durdurduklarına" yönelik iddiaları teyit etmediklerini belirterek, Polonya'nın bugün Rus gazı için rubleyle ödeme yapması gerektiğini belirtti.
Rus enerji şirketi Gazprom'un Temsilcisi Sergey Kupriyanov, " Polonya'ya doğal gaz sevkiyatını durdurduklarına" yönelik iddiaları teyit etmediklerini belirterek, Polonya'nın bugün Rus gazı için rubleyle ödeme yapması gerektiğini belirtti.
Kupriyanov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Polonya'nın online haber portalı ONET'in haberinde yer alan "Rusya'nın Polonya'ya gaz arzını durdurduğuna" yönelik iddiaları değerlendirdi.
Söz konusu sevkiyatın durduğuna yönelik bilgiyi teyit etmediklerini belirten Kupriyanov, "Polonya'ya gaz akışının durdurulduğunu teyit etmiyoruz. Polonya, bugün, yeni ödeme sistemi ile doğal gaz sevkiyatına ilişkin ödeme yapmak zorundadır." dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Mart'ta doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planını duyurmuştu.
Putin'in 31 Mart'ta imzaladığı kararnameyle yürürlüğe giren yeni sisteme göre, Rus gazı alan ülkelerin, Gazprombank'tan hesap açmaları, ödemeleri bu bankaya yapmalarının ardından söz konusu fonlar Moskova Borsasında rubleye çevrilecek.
Polonya hükümeti, Rus enerji şirketi Gazprom'a sözleşmeli gaz tedariki için ruble olarak ödeme yapmayı kabul etmeyeceğini duyurmuştu.