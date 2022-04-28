Gazprom: "Polonya Rus gazı alıyor fakat şimdi Almanya üzerinden alıyorlar" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gazprom: "Polonya Rus gazı alıyor fakat şimdi Almanya üzerinden alıyorlar"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Gazprom: 'Polonya Rus gazı alıyor fakat şimdi Almanya üzerinden alıyorlar'

Rus devlet petrol şirketi Gazprom'un Sözcüsü Sergey Kupriyanov, Polonya'nın dolaylı yollardan Rus gazını almaya devam ettiğini ifade ederek, "Polonya Rus gazı alıyor fakat şimdi Almanya üzerinden alıyorlar" dedi.

Rus devlet petrol şirketi Gazprom'un Sözcüsü Sergey Kupriyanov, Polonya'nın dolaylı yollardan Rus gazını almaya devam ettiğini ifade ederek, "Polonya Rus gazı alıyor fakat şimdi Almanya üzerinden alıyorlar" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre Rus gazının ulusal para birimi ruble ile satış kararına karşı çıkan Polonya ve Bulgaristan'a Gazprom tarafından sağlanan gaz akışı dün kesilmişti. Rus devlet petrol şirketi Gazprom'un Sözcüsü Sergey Kupriyanov, Polonya'nın dolaylı yollardan Rus gazını almaya devam ettiğini söyleyerek, "Polonya, bu hafta yeni düzen çerçevesinde Rusya'dan gelen gaz tedarikini ruble olarak ödemeyi reddetti. Rus gazına artık ihtiyaç duyulmadığı ve satın alınmayacağı resmen açıklandı. Ancak gerçekte durum böyle değil. Doğrudan sevkiyatların askıya alınmasından sonra Polonya Rus gazı alıyor fakat şimdi Almanya üzerinden, Yamal - Avrupa doğalgaz boru hattından ters yönde akışla gaz sevkiyatı yapılıyor" dedi.

Kupriyanov, Polonya'nın tersine akış yöntemiyle şuana kadar 30 milyon metreküp hacminde Rus gazı aldığını aktararak, bu rakamın Polonya'nın önceki gaz alım ortalamasına eşdeğer olduğunu ifade etti.

(Erhan Altıparmak - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Almanya, Gazprom, Polonya, Rus, Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title