Gazprom: 'Polonya Rus gazı alıyor fakat şimdi Almanya üzerinden alıyorlar'

Rus devlet petrol şirketi Gazprom'un Sözcüsü Sergey Kupriyanov, Polonya'nın dolaylı yollardan Rus gazını almaya devam ettiğini ifade ederek, "Polonya Rus gazı alıyor fakat şimdi Almanya üzerinden alıyorlar" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre Rus gazının ulusal para birimi ruble ile satış kararına karşı çıkan Polonya ve Bulgaristan'a Gazprom tarafından sağlanan gaz akışı dün kesilmişti. Rus devlet petrol şirketi Gazprom'un Sözcüsü Sergey Kupriyanov, Polonya'nın dolaylı yollardan Rus gazını almaya devam ettiğini söyleyerek, "Polonya, bu hafta yeni düzen çerçevesinde Rusya'dan gelen gaz tedarikini ruble olarak ödemeyi reddetti. Rus gazına artık ihtiyaç duyulmadığı ve satın alınmayacağı resmen açıklandı. Ancak gerçekte durum böyle değil. Doğrudan sevkiyatların askıya alınmasından sonra Polonya Rus gazı alıyor fakat şimdi Almanya üzerinden, Yamal - Avrupa doğalgaz boru hattından ters yönde akışla gaz sevkiyatı yapılıyor" dedi.

Kupriyanov, Polonya'nın tersine akış yöntemiyle şuana kadar 30 milyon metreküp hacminde Rus gazı aldığını aktararak, bu rakamın Polonya'nın önceki gaz alım ortalamasına eşdeğer olduğunu ifade etti.

(Erhan Altıparmak - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel