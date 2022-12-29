Gazprom: Küresel Doğalgaz Talebinin 2022'de 65 Milyar Metreküp Düşmesi Bekleniyor

MOSKOVA, 29 Aralık (Xinhua) -- Rusya'nın doğalgaz devi Gazprom'un başkanı Alexei Miller Çarşamba günü, 2022 yılında dünya doğalgaz talebinin, 55 milyar metreküpü 27 Avrupa Birliği ülkesinde olmak üzere toplam 65 milyar metreküp düşmesinin beklendiğini söyledi.

MOSKOVA, 29 Aralık (Xinhua) -- Rusya'nın doğalgaz devi Gazprom'un başkanı Alexei Miller Çarşamba günü, 2022 yılında dünya doğalgaz talebinin, 55 milyar metreküpü 27 Avrupa Birliği ülkesinde olmak üzere toplam 65 milyar metreküp düşmesinin beklendiğini söyledi.

Gazprom'dan yapılan bir açıklamada Miller'in bir yılsonu toplantısında, geçici tahminlere dayanarak, 2022 yılında küresel doğalgaz talebindeki gerilemenin 65 milyar metreküp olacağı ve "bu 65 milyar metreküplük düşüşün 55 milyar metreküpünün 27 Avrupa ülkesinden kaynaklanacağı" şeklindeki sözlerine yer verildi.

Miller, 2022'nin enerji piyasalarının büyük değişimler yaşadığı çok zor bir yıl olduğunu söyleyerek yılın başında bu tür değişimlerin aşırı dalgalanma olarak adlandırılabilecek seviyede olduğunu, yıl sonuna gelindiğinde ise piyasaların büyük bir çalkantıdan geçtiğinin anlaşıldığının altını çizdi.

Geçici uzun vadeli tahminlerin küresel doğalgaz tüketiminin önümüzdeki 20 yıl içinde yüzde 20 büyüyeceğine işaret ettiğini belirten Miller, bu bağlamda Gazprom'un; gelecek, şirketin yeni projeleri ve genel olarak enerji güvenliği konuları üzerinde odaklandığını sözlerine ekledi.