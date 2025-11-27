Haberler

Gazosmanpaşa'da Ayakkabı Hırsızlığı Kamerada

Gazosmanpaşa'da bir şüpheli, apartmanlara girerek daire önlerindeki ayakkabıları çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

GAZOSMANPAŞA'da apartmanlara giren şüpheli, katları tek tek dolaşıp daire önlerindeki ayakkabıları siyah poşete doldurarak çaldı. O anlar apartmanların güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi Haydarpaşa Sokak'ta meydana geldi. Elindeki siyah poşetle apartmanlara giren şüpheli katları tek tek dolaşarak daire önlerindeki çok sayıda ayakkabıyı poşete doldurarak çaldı. Dairelerinin önündeki ayakkabıların yerinde olmadığını fark eden bina sakinleri, güvenlik kameralarını izlediklerinde ayakkabılarının çalındığını fark etti. Bunun üzerine bina sakinleri görüntülerle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

HIRSIZLIK KAMERADA

Apartmanlardaki ayakkabıların çalındığı anlar binaların güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, şüphelinin apartmandaki ayakkabıları çalarak elindeki siyah poşete doldurduğu anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
