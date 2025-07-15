Gaziyi Hedef Alan Hakaret İçin Soruşturma: Şüpheli Gözaltında

Gaziyi Hedef Alan Hakaret İçin Soruşturma: Şüpheli Gözaltında
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İstanbul'da bir gaziye sosyal medya üzerinden hakaret eden kişi gözaltına alındı. Gazi, paylaşımında barış çağrısında bulunurken, diğer kişi halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekten suçlanmaktadır.

İSTANBUL'da bir gazinin sosyal medya paylaşımına hakaret içerikli yorumda bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan kişi gözaltına alındı.

15 Temmuz'da gazi olan bir kişi, sosyal medya hesabından, 'Ayaklarımı geri verin, barışalım' şeklinde paylaşım yaptı. Başka bir kişi ise bu paylaşımın altına yorum yaparak gaziye yönelik aşağılayıcı ifadelerle hakaret etti. Sosyal medya üzerindeki paylaşımdan yola çıkan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, gaziye hakaret eden şüpheli hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan soruşturma başlattı. Kimliği tespit edilen şüpheli Ümraniye'de gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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