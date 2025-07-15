Gaziye Aşağlayıcı Yorum Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı

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İstanbul'da, sosyal medya üzerinden bir gaziye yönelik aşağılayıcı ifadeler kullanan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da, sosyal medya üzerinden bir gaziye yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, X isimli sosyal paylaşım sitesinde paylaşım yapan bir gaziye yönelik aşağılayıcı mahiyette yorumda bulunan bir şüphelinin tespit edildiği belirtildi.

Yapılan araştırmada şüphelinin Ümraniye'de ikamet ettiğinin anlaşıldığı aktarılan açıklamada, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilerek, "Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için gereken işlemler titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, şüphelinin polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
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