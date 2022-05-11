Gazipaşa Tarım Fuarı açıldı

GAZİPAŞA, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 59 firmanın katılımıyla bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Tarım Fuarı açıldı.

Gazipaşa Tarım Kültür Turizm Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından kaymakamlık ve belediyenin desteğiyle düzenlenen Tarım Fuarı'nın açılışı Gazipaşa Fuar Alanı'nda gerçekleştirildi. Açılışa Kaymakam Orhan Altun, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Gazipaşa Tarım Kültür Turizm Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hüsnü Doğan, kamu kurum görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrası kaşık ekibi gösteri sundu. Sonrasında fuarın açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri stantları gezip bilgiler aldı. Mango standının ilgi gördüğü fuar 13 Mayıs tarihine kadar açık kalacak.

Gazipaşa Tarım Kültür Turizm Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hüsnü Doğan, toplam 59 firmanın fuara katıldığını söyledi.

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "Gazipaşa bir tarım şehri, bir üretim şehridir. Gazipaşa deyince herkesin aklına tarım gelir. Turfanda sebzecilik, tropikal meyveler gelir. Bizler sabahın erken saatinden geç saatine kadar her gün üreten ve dünyanın birçok ülkesine ihracat yapan bir ilçeyiz" dedi.

Kaymakam Orhan Altun, "Antalya'da tarımı en iyi yapan ilçelerimizden biriyiz. Özellikle tropikal tarım deyince Gazipaşa akıllara geliyor. Bizim tarımı profesyonelce yapmamız gerekiyor. Profesyonel yapmak için ise alt yapısı güçlü arazileri fazla böldürmeden bütün imkanları kullanarak ekonomiye katkı sunacak katma değer sunacak şekilde tarıma hizmet etmemiz gerekiyor. Ülkemiz tarım ülkesi olduğu için özellikle de ilçemiz tarım ilçesi olduğumuz için gençlerimizi tarıma yönlendirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da en çok istihdam üreten, insanları en çok göç etmekten alıkoyan, insanların yaşam güvenliğini tesis eden en geniş ve hayati sektörün tarım olduğunu vurguladı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel