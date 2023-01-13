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GAZİPAŞA MOTOSİKLETLER ÇARPIŞTI 4 YARALI

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosikletlerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosikletlerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Nesli B. idaresindeki 07 BBB 557 plakalı motosikletle Enes S.'nin yönetimindeki 07 AZY 752 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Enes S. ağır yaralanırken, arkasında yolcu olarak bulunan Samet Can Ç., diğer motosikletin sürücüsü Nesli B. ve arkasında yolcu olarak bulunan Aslı Ç. ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede kontrolden geçirilen Enes S. beyin kanaması teşhisiyle Alanya'da bir hastaneye sevk edildi. Diğer yaralıların Gazipaşa'da tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gazipaşa Antalya Güncel Haberler

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