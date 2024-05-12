Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun'dan Anneler Günü Mesajı

Antalya'nın Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altun, mesajında, dünyanın en zor, en meşakkatli, aynı zamanda en ulvi görevlerinden birini üstlenmiş, iyiliğin, şefkatin, fedakarlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin örneği olan annelerin gününü kutladığını belirtti.

Sağlıklı bireylerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen annelerin, aile ve toplum hayatının temel taşlarını oluşturduğunu vurgulayan Altun, huzurlu toplumun temelinin sağlam bir aileden geçtiğini ifade etti.

Annelerin, ailenin temel direği ve toplumun geleceğinin de mimarları olduğuna dikkati çeken Altun, mesajında şunları kaydetti:

"Annelerimizi mutlu etmek, yüreklerini onlardan aldığımız sevgi ve şefkatle doyurmak, nefes aldığımız her an annelerimizin merhametine, şefkatine ve ilgisine layık olmaya çalışmak hepimizin en temel görevi olmalıdır. Üzerimizde hakları ödenemeyecek olan karşılıksız sevgi, fedakarlık ve sabırlarını hiçbir maddi değerle ölçemeyeceğimiz annelerimize hürmetlerimi sunuyor, başta vatanımız uğruna evlatlarını feda eden kıymetli şehit annelerimiz olmak üzere kalbinde anne şefkati taşıyan tüm kadınlarımızın Anneler Günü'nü gönülden kutluyorum."