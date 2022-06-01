Gazipaşa ilçesindeki çiftçilere nohut tohumu yardımı - Haberler

Antalya Büyükşehir Belediyesince, Gazipaşa ilçesindeki çiftçilere nohut tohumu yardımı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gazipaşa ilçesinde 1700 metre rakımlı Yunt, Cimbiti, Küllin, Çayıryakası ve civar yaylalarında üretim heyecanı yaşanıyor.

Çiftçilerin bu yıl üretecekleri nohutlar için Antalya Büyükşehir Belediyesinden destek geldi. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından bölgedeki çiftçilere, nohut tohumu yardımı yapıldı.

Üretici Mehmet Sönmez, maliyetlerin artması nedeniyle nohut üretiminde kullanacakları tohumları Büyükşehir Belediyesinden talep ettiklerini söyledi.

Belediye yetkililerini de bu talebi olumlu karşıladığını aktaran Sönmez, Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti.