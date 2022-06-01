Gazipaşa ilçesindeki çiftçilere nohut tohumu yardımı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gazipaşa ilçesindeki çiftçilere nohut tohumu yardımı

AA - Hatice Özdemir Tosun - Güncel
 - Güncelleme:
Gazipaşa ilçesindeki çiftçilere nohut tohumu yardımı

Antalya Büyükşehir Belediyesince, Gazipaşa ilçesindeki çiftçilere nohut tohumu yardımı yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesince, Gazipaşa ilçesindeki çiftçilere nohut tohumu yardımı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gazipaşa ilçesinde 1700 metre rakımlı Yunt, Cimbiti, Küllin, Çayıryakası ve civar yaylalarında üretim heyecanı yaşanıyor.

Çiftçilerin bu yıl üretecekleri nohutlar için Antalya Büyükşehir Belediyesinden destek geldi. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından bölgedeki çiftçilere, nohut tohumu yardımı yapıldı.

Üretici Mehmet Sönmez, maliyetlerin artması nedeniyle nohut üretiminde kullanacakları tohumları Büyükşehir Belediyesinden talep ettiklerini söyledi.

Belediye yetkililerini de bu talebi olumlu karşıladığını aktaran Sönmez, Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel

Gazipaşa Antalya Yunt Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title