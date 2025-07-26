Gazipaşa'daki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki orman yangınları, rüzgarın etkisiyle hızla yayılmasına rağmen akşam saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarına başlandı ve kentteki tüm orman yangınları söndürüldü.

GAZİPAŞA DA KONTROL ALTINDA

Antalya'da dün öğle saatlerinde Gazipaşa'ya bağlı Doğanca Mahallesi'nde başlayıp, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan orman yangını bugün akşam saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı. Böylelikle kentte meydana gelen 4 orman yangınının tamamı kontrol altına alınmış oldu.

Yücel BULUT / GAZİPAŞA (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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