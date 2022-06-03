Gazipaşa'da yolcunun bagajında 50 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Haberler

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Gazipaşa'da yolcunun bagajında 50 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

AA - Yunus Uğur - Güncel
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Gazipaşa'da yolcunun bagajında 50 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol kontrolünde durdurulan otobüsteki yolcunun bagajında 50 kilogram kaçak tütün bulundu.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol kontrolünde durdurulan otobüsteki yolcunun bagajında 50 kilogram kaçak tütün bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güney Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında Adıyaman'dan Antalya'ya gelen yolcu otobüsünü durdurdu.

Özel eğitimli köpek ile yapılan bagaj kontrolünde yolculardan Ö.P'ye ait çuvalda 50 kilogram kaçak tütün bulundu.

???????Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Yunus Uğur - Güncel

Gazipaşa Adıyaman Antalya Güncel Haberler

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