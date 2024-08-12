Gazipaşa'da Yangın: Plastik Sera Hasar Gördü

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kuru otla kaplı, hurda lastiklerin de bulunduğu alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yanan alanın yakınında bulunan plastik sera da alevler nedeniyle hasar gördü.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Bakılar Mahallesi Hacı Musa Çayı kenarındaki alanda meydana geldi. Kuru otla kaplı hurda araç lastik yığınlarının bulunduğu alanda henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını görenlerin haber vermesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gazipaşa İtfaiye Birimi ve Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik mücadelesi sonunda yangın söndürüldü. Yangın yerinin yakınındaki plastik seranın bir bölümü de hasar gördü. Yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlatıldı.

HABER- KAMERA: Yücel BULUT