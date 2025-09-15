Gazipaşa'da Yangın: 10 Dekar Ağaç Zarar Gördü

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında 10 dekarda ekili badem ve harnup ağaçları zarar gördü. Yangın çevredeki ev ve seralara ulaşmadan kontrol altına alınıp söndürüldü.

Olay, saat 13.00 sıralarında Gazipaşa'ya bağlı Sarıağaç Mahallesi Asacık mevkiinde badem ve harnup ağaçlarının bulunduğu bahçede yangın çıktı. Sebebi bilinmeyen yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bahçenin kuru otla kaplı olması nedeniyle kısa sürede bahçenin tamamını etkisi altına alan yangına ilk müdahale, çevredeki vatandaşlardan geldi. Olay yerine Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve vatandaşların müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saatlik uğraş sonucunda kontrol altına alınıp söndürüldü. 10 dekar alanda bulunan 5 badem ve 2 harnup ağacı zarar gördü.