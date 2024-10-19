Gazipaşa'da Traktör-Otomobil Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille traktörün çarpıştığı kazada ağır yaralanan Erol Doğan hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 08.00 sıralarında Gazi Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Gazipaşa'dan Alanya istikametine seyir halinde olan Mehmet Doğan idaresindeki 07 NK 905 plakalı traktör aynı istikamette seyir halinde olan Furkan U. idaresindeki 07 UE 017 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın şiddetiyle traktörde yolcu olarak bulunan Erol Doğan savrularak asfalt zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı Erol Doğan'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen Erol Doğan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

HABER- KAMERA Yücel BULUTGAZİPAŞA,