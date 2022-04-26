GAZİPAŞA'DA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI

GAZİPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde beton mikseri ile çarpışan otomobilde sürücü ile beraberindeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı D400 Karayolu'nda meydana geldi. Alanya'dan Gazipaşa yönüne ilerleyen Azim Kundakçı'nın kullandığı 06 FZ 6329 plakalı beton mikseri ile aynı yönde giden Erhan Özdemir idaresindeki 50 ABD 637 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobilde sürücü Özdemir ile yanındaki Fuat Demir ve Tolga Şirin yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel