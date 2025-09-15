Haberler

Gazipaşa'da Tırla Çarpışan Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, tırla çarpışan otomobilin sürücüsü Mesut Yaman, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

D-400 kara yolunda Mersin istikametine giden Mehmet Ç. idaresindeki 06 SAM 24 plakalı tır ile Mesut Yaman'ın kullandığı 07 UH 884 plakalı otomobil, Gazi Mahallesi'ndeki hastane kavşağında çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Yaman, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Müdahale sonrası Alanya Alaeddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yaman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

