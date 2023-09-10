Gazipaşa'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Mustafa Şengöz, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 21.30'da Cumhuriyet Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı üzerinde bulunan kontrollü kavşakta meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Şengöz'e, T.G. idaresindeki 07 UV 286 plakalı otomobil çarptı. Yaklaşık 50 metre otomobilin üstünde sürüklenen Mustafa Şengöz, savrularak asfalt zemine düştü. İddiaya göre şoka giren otomobil sürücüsü olay yerinden yaklaşık 150 metre ilerde durdu. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, Mustafa Şengöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Gazipaşa Cumhuriyet Savcısının olay yerinde incelemesinin tamamlanmasıyla Şengöz'ün cansız bedeni, olay yerinden alınıp, Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu. Otomobil sürücü T.G. gözaltına alındı.(DHA)