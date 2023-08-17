Gazipaşa'da Otomobilde Ruhsatsız Tabanca ve Sahte Dekont Ele Geçirildi
Güncel Haberler
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 27 adet dolu fişek, çok sayıda sahte dekont ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 27 adet dolu fişek, çok sayıda sahte dekont ele geçirildi.
Gazipaşa İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı Güney Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince durdurulan bir otomobil içerisinde M.Ç. isimli şahsın şüpheli hareketleri üzerine arama yapıldı. Yapılan aramada; 2 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet captagon hap, 3 gram esrar maddesi, 27 adet dolu fişek, 27 adet sahte 200 TL banknot, 37 adet sahte 100 TL banknot, 24 adet sahte 1 dolar banknot ele geçirildi.
Meydana gelen olay ile ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı. - ANTALYA