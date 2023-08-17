Gazipaşa'da Otomobilde Ruhsatsız Tabanca ve Sahte Dekont Ele Geçirildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 27 adet dolu fişek, çok sayıda sahte dekont ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı.