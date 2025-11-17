Gazipaşa'da Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Pazarcı Mahallesi Denizyolu Caddesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Ömer Türktaş idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Türktaş'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Türktaş'ın cenazesi incelemenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, yola çıkan motosiklet ile otomobilin çarpışması ve daha sonra otomobilin bölgeden uzaklaşması yer alıyor.