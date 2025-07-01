Gazipaşa'da Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Aydıncık Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Gazipaşa'nın Aydıncık Mahallesi Taşbaşı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Mahalle sakinlerinin de destek verdiği müdahaleyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Ekipler bölgede soğutma çalışması yapıyor.
Kaynak: AA / Yunus Uğur - Güncel