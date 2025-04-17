Gazipaşa'da Muz Bahçesinde Yangın Çıktı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde muz bahçesinde yangın çıktı.

Güneyköy Mahallesi'nde, bir muz bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye birimleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın muz bahçesinin etrafında bulunan makilik alana da sıçradı.

Yangın söndürme çalışmalarına Gazipaşa Orman işletme ekipleri de destek verdi.

Muz bahçesinin zarar gördüğü yangının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.