Gazipaşa'da Motosiklet Römorka Çarptı: Sürücü Yaralandı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir motosiklet, park halindeki tekne yüklü römorka çarparak kontrolden çıktı. Kaza sonucu yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. O anlar güvenlik kameralarıyla kaydedildi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosikletin park halindeki tekne yüklü römorka çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
A.A. (17) idaresindeki motosiklet Cumhuriyet Mahallesi Kışlabucağı Caddesi'nde kontrolden çıkarak park halindeki tekne yüklü römorka çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü yaralandı.
Yaralı sürücü, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA / Yunus Uğur - Güncel