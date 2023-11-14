Gazipaşa'da Minibüs Denetimi: 27 Araç Sorgulandı

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede yolcu minibüslerine yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde 27 araç sorgulaması yaparak sürücü ve yolcuların da kimlik kontrolünü gerçekleştirdi.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Bürosu, ilçede Gazipaşa- Alanya yolcu minibüslerine yönelik uygulama gerçekleştirdi. İlçe girişindeki uygulama noktasında yapılan denetimlerde araç sürücülerinin ve araçların, mevzuat ve şartnamelerin uygunluğu incelendi. 27 tane aracın sorgulandığı kontrollerde eksik evrağı bulunan, emniyet kemeri takmayan ve kırmızı ışık ihlalinde bulunan sürücülere idari para cezası kesildi. Araçlarında eksiklik olmayan sürücüler ise yolculuklarına devam etti. Minibüsün içinde yolcu olarak bulunan kişilerin kimlik kontrolünü de yapan polis ekipleri, yolculara hayırlı yolculuklar diledi. - ANTALYA