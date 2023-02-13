GAZİPAŞA'DA KAZA, 2 YARALI Güncel Haberler ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklette sürücü Görkem B. ile beraberindeki Tolga K. yaralandı. ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklette sürücü Görkem B. ile beraberindeki Tolga K. yaralandı. Olay, dün saat 16.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Fahri Leylek Caddesi'ndeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Celal Bayar Caddesi'nden, Zeytinlik Caddesi yönüne ilerleyen Suat Ç.'nin kullandığı 07 AUU 127 plakalı hafif ticari araç ile Görkem B. idaresindeki 07 ANP 272 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaklaşık 10 metre sürüklenen motosiklette sürücü Görkem B. ve beraberindeki Tolga K., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Gazipaşa Tragger Güncel Haberler

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