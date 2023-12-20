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Gazipaşa'da Kadın Tüfek Kazasıyla Yaralandı

20 Aralık 2023 18:34 Güncelleme: 18:36 Abone Ol

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir kadın, elindeki tüfeğin kazaen ateş alması sonucu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadının durumu ise bilinmiyor.