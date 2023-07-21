Gazipaşa'da Kaçak ve Sahte Ürün Denetimi

Antalya'nın Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tekel bayilerinde kaçak ve sahte ürünlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Sahte alkol kullanımının önüne geçmek amacıyla yapılan denetimlerde etiket ve bandrol kontrolleri yapıldı.

Antalya'nın Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tekel bayilerinde kaçak ve sahte ürünlere yönelik denetim yaptı.

Sahte alkol kullanımı nedeniyle yaşanan ölümlerin önüne geçmek için alkollü içecek denetimlerine ara vermeden devam eden Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, alkol satışı yapan toplu tüketim ve satış yerlerini denetledi. Ekiplerce yapılan denetimlerde kaçak ve sahte ürünlere yönelik etiket ve bandrol kontrolleri yapıldı. - ANTALYA