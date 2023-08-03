Gazipaşa'da Hatalı Park Uygulaması Yapıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde trafik ekipleri tarafından hatalı park nedeniyle trafikte yoğunluğunun yaşandığı noktalarda 'hatalı park uygulaması' yapıldı. Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Büro Amirliği ekipleri, trafik akışını olumsuz yönde etkileyen ve yayaların geçişini engelleyecek şekilde park edilen araçlar üzerinde işlem yaptı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde trafik ekipleri tarafından hatalı park nedeniyle trafikte yoğunluğunun yaşandığı noktalarda 'hatalı park uygulaması' yapıldı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Büro Amirliği ekipleri, Gazipaşa'da trafik akışını olumsuz yönde etkileyen ve yayaların geçişini engelleyecek şekilde park edilen araçlar üzerinde işlem yaptı. Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi, Cumhuriyet Mahallesi Hastane Caddesi, İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı, Süleyman Gür Caddesi, Rasih Kaplan Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere ilçede trafik yükünün fazla olduğu noktalarda çalışmalarına yoğunluk veren ekipler, hatalı park edilen araçların sürücülerine cezai işlem uyguladı. Kaldırımlara park edilen, çift sıra park yapan araç sürücülerinin de denetlendiği uygulamalarda, trafik akışının normalleşmesi ve yayaların kaldırımları sorunsuz şekilde kullanmaları amaçlanıyor. - ANTALYA