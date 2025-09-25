Gazipaşa'da Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlüler Yakalandı

Haberler

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan iki hükümlü ve 'basit yaralama' suçundan aranan bir şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlüler cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü ile "basit yaralama" suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasıyla aranan İ.B. ve 1 yıl 6 ay 10 gün hapis cezasıyla araması bulunan firari hükümlü Ö.A.B. ile "basit yaralama" suçundan aranan şüpheli O.G.'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheli ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel
