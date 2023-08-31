Gazipaşa'da Hamile Kadının Bulunduğu Otomobile Çarpan Sürücü Kaçtı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir aracın otomobile çarpıp kaçtığı kazada otomobilde bulunan hamile kadın şoka girdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlatıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir aracın otomobile çarpıp kaçtığı kazada otomobilde bunan hamile kadın şoka girdi.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Bakılar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakalı belirlenemeyen bir araç, Cumhuriyet Caddesinde seyir halinde olan E.Ç. idaresindeki 07 AIR 313 plakalı otomobile çarpıp kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan hamile kadın şoka girdi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerini ve müdahalesini olay yerinde yaptığı hamile kadın, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlatıldı. - ANTALYA