Gazipaşa'da Fide Üretim Tesisinde Yangın Çıktı

Gazipaşa'da Fide Üretim Tesisinde Yangın Çıktı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir fide üretim tesisinde çıkan yangın, ekiplerin 2 saatlik yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, tesis binası ve seralarda büyük hasara yol açtı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde fide üretim tesisinde çıkan yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Gökyüzünü siyah dumanın kapladığı yangında tesis binası, depo ve seralarda hasar oluştu.

Gazipaşa ilçesi Koru Mahallesi'ndeki fide üretim tesisinde, saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın tesisi sararken, gökyüzünü siyah duman kapladı. Yangın bölgesine çok sayıda ekip yönlendirilirken, çevre ilçelerden de takviye destek istendi. İtfaiye araçları, arazözler, sulama tankerleri ile alevlerin söndürülmesi için çalışma yapılırken, iş makineleri de yangının büyümesini önlemek amacıyla çevredeki malzemeleri taşımaya çalıştı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Fide üretiminde kullanılan kimyasal maddelerin etkisiyle alevler, tüm tesisi sardı. Tek katlı ana bina ve çevresinde bulanan depoları etkileyen yangın, yakında bulunan fide üretiminin yapıldığı seralara da sıçradı. Alevler ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu saat 13.30 sıralarında kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri ve iş makineleri eşliğinde soğutma çalışmalarını sürdürdüğü tesiste büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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