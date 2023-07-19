Gazipaşa'da Fidan Satış Noktaları ve Fide Üretim Merkezleri Denetlendi

Antalya'nın Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren fidan satış noktaları ve fide üretim merkezlerinde denetim gerçekleştirdi.

Türkiye'nin en önemli örtü altı ve tropikal meyve üretim merkezlerinden biri olan Gazipaşa'da, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bitki sağlığı ile ilgili konularda arazide periyodik kontrollerine devam ediyor. Bitki sağlığı ve vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşmasının hedeflendiği çalışmalarda ilçede faaliyet gösteren fide üretim merkezi ile fidan satış noktalarında denetim yapıldı. Denetimlerde fidanlardan numune alan ekipler, fidanların hastalık taşıyıp taşımadığı konusunda incelemelerde bulundu. Fide üretim tesislerinde de denetim gerçekleştiren ekipler, üreticilerin kaliteli fideye ulaşması için fide üretim tesislerinde yapılan çalışmaların önemli olduğuna dikkat çekti. Bunun yanında, yeni üretim sezonu öncesi çalışmalarına hız veren ekipler; üreticileri tarlada, serada ve ahırda ziyaret ederek bilgilendirdi. Saha çalışmalarında ekiplere merak edilen soruları yönelten çiftçiler, hastalık çeşitleri, aşıların önemi gibi konularda bilgi sahibi oldu. - ANTALYA