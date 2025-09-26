Gazipaşa'da Eski Adliye Lojmanı Yıkıldı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde boşaltılan eski adliye lojmanı iş makineleriyle yıkıldı.

Adalet Bakanlığı desteğiyle Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından Gazipaşa Adliyesi için alınan yeni lojman binasının faaliyete geçmesiyle eski lojman boşaltıldı. 1980 yılından bu yana kullanılan Gazipaşa Adliyesi'ne ait eski lojmanın yıkımı, yüksek risk taşıması nedeniyle yasal işlemlerin tamamlanmasının sonucunda dün gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Tarık Korkmaz, "1980 yılından bu yana oturulan lojmanın artık can ve mal güvenliği açısından risk oluşturması nedeniyle yıkılması gerekmekteydi. Adalet Bakanlığımızın sağladığı destekler sayesinde eski lojmanın yıkımını gerçekleştirdik. Gazipaşa Adliyesi'ne ve çalışanlarına hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'a, Bakan Yardımcımız Sayın Ramazan Can'a ve Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Sayın Abdullah Karakış'a şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca emeği geçen herkese de teşekkür ederim" dedi.

Haber- Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA,